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В США похвастались советскими трофеями

МиГ-15. Фото: wikipedia.org
Образцы отечественного вооружения тщательно изучались в Пентагоне

Военные США проводили исследования в отношении трофейного советского оружия. Несмотря на незыблемость "железного занавеса" образцы военной техники СССР все же оказывались в распоряжении стран западного лагеря. Это было совершенно неизбежно.

О своеобразном "обмене" трофеями в годы холодной войны написало издание The National Interest. Его авторы вспомнили несколько самых ярких случаев того, как американцы заполучали советское вооружение.

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К примеру, в 1951 г. западным военным удалось восстановить разбившийся советский реактивный истребитель МиГ-15. Разобраться в строго засекреченной конструкции самолета американцам и британцам помогли советские летчики-перебежчики.

В 1976 г. советский летчик Виктор Беленко совершил перелет в Японию на перехватчике МиГ-25П "Фоксбат" с секретной аппаратурой на борту. Перебежчик попросил политического убежища и был вывезен в США. Его самолет был разобран, тщательно изучен японскими и американскими специалистами и в том же году возвращен в СССР.

В ходе арабо-израильских войн США также получали образцы военной техники СССР, в том числе танки Т-62 и Т-72, боевые машины пехоты и противотанковый управляемый реактивный снаряд первого поколения "Малютка". Издание отмечает, что подобных случаев было гораздо больше, причем как с одной, так и с другой стороны, но далеко не все из них становились достоянием общественности.

Не секрет, что захваченное оружие, и особенно высокотехнологичное, досконально изучается потенциальным противником. Это делается либо для того, чтобы создать аналогичное, либо для того, чтобы ему противостоять. Поэтому военные трофеи высоко ценятся, особенно в мирное время, когда они попадают к потенциальному противнику только по воле случая.

Захват образцов вооружения – это обязательный риск любого военного конфликта. Создавая оружие, его разработчики или те, кто его используют, должны быть морально готовы к тому, что рано или поздно аналогичная разработка будет использована против них.

"Основное правило войны таково: если вы используете свое оружие в бою, ваши враги получат его в свои руки", – заключили авторы американского журнала.

Об изучении военных трофеев американцы вспомнили в свете сообщений о том, что обломки сбитых в Сирии "томагавков" поступили на изучение в Москву. Вместе с ними сирийцы передали россиянам и две неразорвавшиеся ракеты. "Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения", – заявили в российском Генштабе.

При этом американские специалисты назвали "томагавки" устаревающим видом вооружения. В связи с этим они предположили, что Россия сильно отстала в области разработки ракетного оружия, если устройство "томагавков" может представлять для них ценность с точки зрения изготовления новых образцов вооружения.

Андрей ФИЛАТОВ
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