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"Беспилотник-убийца" США пересек Атлантику

MQ-9. Фото: flickr.com/thenationalguard
Армия БПЛА может ударить в тыл России

Американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, построенный на базе хорошо знакомого MQ-9 Reaper или "Смерть", впервые в истории совершил трансатлантический перелет.

"Зловещий дрон" взлетел в центре подготовки операторов беспилотников в Гранд-Форксе в Северной Дакоте, а приземлился в британском Глостершире.

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Как сообщает компания-разработчик General Atomics Aeronautical Systems, MQ-9B преодолел 6960 км за 24 часа и 2 минуты. Все это время аппаратом, летящим на высоте 7,5 тыс метров, управлял оператор.

Стоимость обычного MQ-9 Reaper составляет 17 млн долларов, а модернизированный опытный образец, скорее всего, еще дороже. Тем не менее, в США решились на эксперимент, чтобы проверить, может ли БПЛА проводить разведку или атаковать наземные цели на столь больших расстояниях без потери связи. Оказалось, что это возможно. И теперь MQ-9B SkyGuardian может стать первым сертифицированным ударным дроном, которого допустят к полетам в едином воздушном пространстве, как самолет.

MQ-9. Фото: flickr.com/nyngОрганизовав этот полет, американцы "убили сразу двух зайцев". Во-первых, укрепили и так хорошую репутацию "девяток", которые хорошо идут на экспорт в Израиль и Европу. Во-вторых, проверили, способны ли MQ-9B, подобно стратегическим бомбардировщикам, наносить удары в тылу противника, как это могут делать Ту-95.

Разумеется, БПЛА не может взять под крыло столько бомб и ракет, как тяжелый самолет, но точный и сокрушительный удар по стратегическому объекту, например, командному пункту он сможет. Причем, вылетев, скажем из Польши, MQ-9B сможет долететь до Урала или даже Сибири. И пусть обратно он не вернется, свою задачу он выполнит, если его конечно не собьют ПВО.

Дрон летит со скоростью около 300 км/час и не является малозаметным, поэтому достаточно уязвим перед современными средствами противовоздушной обороны. Поэтому, его, в основном, применяют в Афганистане, Ираке. Тем не менее, определенные шансы "проскочить" у MQ-9B есть.

В настоящее время США используют и дальние высотные беспилотники, постоянно разрабатывая новые. Например, в прошлом году в Ле-Бурже американцы представили сверхзвуковой БПЛА XQ-222 Valkyrie, названный в честь знаменитого бомбардировщика. Дрон будет оказывать поддержку истребителям, первый полет "Валькирии" запланирован уже в этом году.


Александр ИЛЬИН
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