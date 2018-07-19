"Кинжалы" вонзились точно в цель

Летчики испытали ракеты на Каспии

В то время как "Сармат" и "Авангард" только готовятся к принятию на вооружение, "Кинжал" вовсю испытывают в войсках. Хотя к боевому применению гиперзвуковые комплексы по плану будут готовы только через два года.

По информации Минобороны, летчики МиГ-31 совершили уже более 350 вылетов с "Кинжалами", в том числе 70 с дозаправкой в воздухе для увеличения радиуса действия комплекса, который и так составляет порядка 2 тыс. километров.

Более того, как сообщил замглавкома ВКС России Сергей Дронов, в начале июля "Кинжалы" испытали в учебном бою. Ракеты поразили наземные и морские цели.

Важно, что были задействованы не только перехватчики МиГ-31, но и бомбардировщики Ту-22М3. Так, в The National Interest полагают, что применение комплекса с борта Ту-22М3 увеличивает его дальность до 3 тыс. километров.

В ходе учений детально отрабатывалась совместная работа этих самолетов под прикрытием истребительной авиации, цитирует Дронова "Интерфакс".



По данным СМИ, "Кинжал" представляет из себя авиационную версию аэробаллистической ракеты "Искандер", которая может немного менять траекторию на конечном участке полета и поэтому является крайне сложной целью для комплексов ПРО. Другие военные эксперты уверяют, что это глубоко модернизированная версия советской крылатой ракеты Х-31. Стоит отметить, что задел у российских конструкторов был большой, так как советские конструкторы много работали над созданием авиационной гиперзвуковой ракеты. Например, в 1980-х гг. активно велась работа над Х-90 "Метеорит", но в 1992-м был заморожен по понятным причинам. А до этого летчики Ту-22, Т-95 и Ту-160 успешно испытали Х-15, которая, по некоторым данным, до сих пор находится на вооружении.