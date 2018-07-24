Печальный опыт "Курска" учтут

Подводникам готовят новые системы спасения

Минобороны объявило закрытый конкурс на создание системы спасения для экипажей аварийных подводных лодок. Новость не была бы такой резонансной, если бы проблема не стояла так остро на флоте. Все помнят жуткую трагедию с подлодкой "Курск". Возможно, если бы у моряков были на тот момент современные средства спасения, терпящему бедствие экипажу удалось бы помочь.

О предстоящем проекте известно немного, конкурс объявлен на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка модульной системы спасения экипажей подводных лодок, лежащих на грунте", – пишет ТАСС, ссылаясь на сайт госзакупок. Завершить проект нужно до 10 ноября 2020 г., а стоимость предстоящих работ оценивается в 221 млн рублей. Уже в этом году планируется потратить 26,5 млн руб., в 2019-м – 91,5 млн руб., 2020-м – 103 млн рублей.

В настоящее время российские подводные лодки оборудованы всплывающей камерой, специальным модулем для эвакуации экипажа, если всплытие невозможно. Однако, как замечает гендиректор Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, капитан атомной подлодки первого ранга в отставке Владимир Мамайкин, она располагается в районе центрального отсека, который в случае с "Курском" повредил взрыв – эвакуироваться было невозможно. Кроме того, в спасательный модуль заходят только с центрального поста, и заблокированные или поврежденные отсеки могут преградить путь морякам к спасению.

После аварии с "Курском" выявились слабые места и другой спасательной системы, когда на помощь экипажу приходит специальный спасательный аппарат. Он присасывается в комингс-площадке люка подлодки. Но у "Курска" он оказался поврежден – треснуло кольцо шлюза, и все попытки не увенчались успехом. Используемые аппараты АС-15, АС-32, АС-34 и АС-36 оказались бесполезны.



Великобритания, Франция и Норвегия относительно недавно разработали новейшую систему спасения экипажей аварийных подлодок NSRS, которую ввели в эксплуатацию в 2008 году. Ее разработка обошлась в €70 миллионов. В состав системы входят дистанционно управляемый беспилотный подводный аппарат и небольшая подлодка. Разработчики утверждают, что NSRS можно использовать даже при волнах до 5 метров. А ходу у нее хватит на 96 часов.

NSRS может работать на глубине до 600 м, и стыковка с субмариной у нее происходит без фиксации люков обеих субмарин. Предусмотрена и стыковка через люк. Чтобы не возникла течь, подводный аппарат оборудован специальной юбкой, которая как бы накрывает люк затонувшей подлодки.



Самый современный российский спасательный аппарат – "Бестер-1", который базируется на спасательном судне "Игорь Белоусов". Он совершеннее предыдущих моделей и может погружаться на 720 м, однако та же NSRS система уже следующего поколения. Похожие в России находятся еще в разработке.