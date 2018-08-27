Война на Ближнем Востоке внесла свои коррективы

Боевой опыт в Сирии побудил Минобороны создать совершенно новые подразделения в российской армии – мобильные отряды по борьбе с беспилотниками. В ближайший четверг пройдут тактико-специальные учения с такими мобильными группами.

Специалисты по радиоэлектронной борьбе и противовоздушной обороне будут отрабатывать поиск и уничтожение либо принудительную посадку БПЛА с использованием таких комплексов, как "Житель" и "Лесочек". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа,

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Стоит отметить, что в армии РФ уже достаточно давно отрабатывают противодействие беспилотникам, просто теперь создаются отдельные подразделения. Так, малогабаритные станции "Лесочек" поступают в воинские части РФ еще с прошлого года.

Что касается "Жителя", то это достаточно мощная станция постановки помех, которая принята на вооружение еще 10 лет назад, однако за это время была модернизирована. По данным военных экспертов, два "Жителя" способны убить связь в миллионом городе.

Разумеется, для обычных коптеров есть и более простые средства вроде "ружья для беспилотников", которое широко используют охранники на Западе. Чтобы посадить небольшой дрон, нужно направить на него этот комплекс, и тот совершит вынужденную посадку.