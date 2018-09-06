США потеряли возможность шпионить за Россией

Стратегический самолет-разведчик разбился вдребезги

Разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США потерпел катастрофу в Средиземном море. Летательный аппарат упал в воду и затонул у берегов Испании. Это произошло еще 26 июня, но с тех пор военные тщательно скрывали информацию об инциденте.



О крушении самолета-разведчика стало известно изданию The Drive. Американские журналисты обратили внимание на то, что БПЛА давно не показывался на общедоступных радарах, хотя раньше регулярно совершал инспекционные полеты. Представителям командования ВВС пришлось во всем сознаться.

"Расследование крушения RQ-4 продолжается. Это все, что мы можем сообщить на данный момент", – ответил журналистам представитель Центра безопасности ВВС США Джош Эйкок.

Никаких подробностей инцидента и причин, по которым самолет мог потерпеть крушение, офицер не привел. Свое молчание он объяснил "политикой Министерства обороны и ВВС не обсуждать ход расследования или промежуточные выводы, чтобы не помешать дальнейшему процессу расследования".

Изданию удалось выведать, что аппарат (а точнее – то, что от него осталось) уже отыскали на морском дне, подняли на поверхность и доставили на военно-морскую базу Рота для отправки в США. За последний год с небольшим это уже второй подобный инцидент. В июле прошлого года аналогичный стратегический самолет-разведчик упал в калифорнийской пустыне у горы Уитни 21 июня 2017 года.

Беспилотные самолеты Global Hawk базируются на авиабазе "Сигонелла" на Сицилии. Шпионские аппараты выполняют оттуда наблюдательные полеты. Естественно, в центре их внимания находится наша страна и сопредельные территории. Так, беспилотники проводят разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, следят за российскими кораблями и военными объектами на Балтике и в Средиземном море, осуществляют полеты в непосредственной близости от крымских берегов.

Автоматический реактивный самолет RQ-4 Global Hawk является высотным стратегическим беспилотником ВВС США. Он может взлетать на высоту до 18 км и оставаться в воздухе в течение 30 часов. На борту беспилотника размещена упрощенная версия комплекса разведки с самолета-шпиона U-2. Global Hawk способен находить движущиеся цели в радиусе 100 км или наблюдать за участком местности размером 37х110 километров. Камеры беспилотника обладают режимом высокого разрешения. Стоимость одного аппарата составляет около $215 млн, сообщает "Российская газета".