Легендарный самолет вновь встанет на защиту родины

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует перезапустить производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Об этом стало известно на специализированной выставке "Гидроавиасалон-2018", которая открылась в Геленджике.



Никаких других подробностей пока не приводится, отмечает РИА "Новости". Вероятно, ОАК, которая работает над этим проектом, в скором времени выпустит официальное заявление.

А-40 "Альбатрос" (также известный, как Бе-42, изделие "В", или Mermaid по натовской кодификации) является крупнейшим в мире самолетом-амфибией. Его разработали как замену советскому противолодочному самолету-амфибии Бе-12.

Первый полет А-40 с суши состоялся в 1986 г., через год он впервые поднялся в воздух с воды. В 1990-м А-40 приняли на вооружение, но в серийное производство амфибия не попала. В 1998-м появился гражданский самолет Бе-200, созданный на основе "Альбатроса". Проект А-40 заморозили после распада Советского Союза, а окончательно закрыли в 2012 году.

"Альбатрос" представляет собой "летающую лодку", выполненную по схеме высокоплана с крылом умеренной стреловидности и Т-образным хвостовым оперением. Максимальная взлетная масса А-40 – 90 тонн. Ни один самолет такого класса не обладает подобными показателями.

О том, что проект гигантской амфибии хотят вернуть к жизни, в последние годы сообщается уже не в первый раз. В 2016 г. начальник Морской авиации Черноморского флота РФ Геннадий Загонов сообщил, что новейшие А-40 заменят самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка. Однако сроков подобной замены он не назвал.

Международная выставка "Гидроавиасалон" будет проходить с 6 по 9 сентября. На ней будт представлены прототипы летательных аппаратов, перспективные разработки в сфере прикладных научных авиационных исследований.

Конкуренцию А-40 в перспективе может составить новейший китайский самолет-амфибия AG600. В первый день осени он впервые прошел испытания глиссированием, передает Sina Military. Наземные испытания AG600, разрабатываемого со второй половины 2000-х годов, проводились с мая прошлого года.

Длина китайского гидросамолета составляет 37 м, размах крыла – 38,8 м, максимальная взлетная масса – 53,5 тонны (в 1,7 раза меньше, чем у "Альбатроса"). Воздушное судно может выполнять полеты на расстояние до 5 тыс. км, перевозить до 50 человек и развивать скорость до 570 км/час.