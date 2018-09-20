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Летчики ВВС США бегут из армии

Фото: flickr.com/DVIDSHUB
Америке скоро будет некем воевать

Пентагон столкнулся с кадровым дефицитом: военному ведомству не хватает квалифицированных пилотов. Об этом сообщило издание The National Interest со ссылкой на исследования центра RAND и Счетной палаты страны.

Специалисты предупреждают, что из-за нехватки подготовленных кадров и перегруженности отрасли военно-воздушные силы оказались в затруднительном положении. В целом результаты проведенных исследований рисуют "мрачную картину" в военной авиации США, отмечается в публикации.

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Если в обозримом будущем США начнут войну с Россией или Китаем, то в случае длительного регионального конфликта доля удачных воздушных атак американских ВВС составит 62%, авиаударов – 65%. В сценариях "операций по принуждению к миру" военные летчики смогут только на 29% удовлетворить потребности в разведке и рекогносцировке, на 40% в миссиях специального назначения и на 46% – в нанесении авиаударов.

Таким образом, практически ни в одном из сценариев США не смогут достичь полного успеха, констатировали аналитики RAND.

Военные академии США снизили число выпускников, которых готовят к службе в ВВС. К тому же те летчики, которые все же попадают в армию, в скором времени увольняются оттуда из-за не слишком привлекательных условий службы. Многие из них переходят на работу в частную или гражданскую авиацию.

Примечательно, что в начале этой недели министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что Вашингтон намерен значительно увеличить число эскадрилий с 2025 по 2030 год. Кем будут укомплектованы новые соединения, чиновница не уточнила, видимо, позабыв, что пилотов не хватает даже для действующих эскадрилий.

Андрей ФИЛАТОВ
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