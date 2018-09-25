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В Северодвинске вышла на заводские испытания самая продвинутая российская многоцелевая подлодка "Казань". Субмарина построена по модернизированному проекту "Ясень-М" и по некоторым параметрам превосходит головной "Северодвинск", который строился по проекту "Ясень".
Новейший подводный крейсер "Казань" впервые вышел в море на заводские испытания. Фото Олега Кулешова. pic.twitter.com/YXhHXjnqEY25 сентября 2018 г.
Фото субмарины попало в Сеть, его разместил пользователь Ivan O' Gilvi в Twitter. На снимке лодка в движении, на корпусе видны матросы.
"Казань" спустили на воду в начале апреля. От "Северодвинска" она отличается обновленным оборудованием, усовершенствованными ободами и меньшими показателями шумности. Подробная информация о субмарине засекречена.
И "Северодвинск", и "Казань" отличаются от традиционных советских подлодок, которые выполнены по схеме "два корпуса" – прочный внутренний и легкий внешний. Новые субмарины имеют полуторный корпус. Легкая оболочка облегает только носовую часть корабля, что значительно снижает его вес. Лодки вооружены крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс", в перспективе "Ясени" получат гиперзвуковые "Цирконы". "Казань" планируется передать флоту уже в следующем году. Еще строится пять субмарин.
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