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Переброшенный в Арктику "Бастион" опробовали в деле

Кадр youtube.com
Ракетный комплекс пострелял на Севере

Переброшенный недавно на остров Котельный береговой ракетный комплекс "Бастион" уже опробовали в деле. В ходе тактических учений противокорабельными ракетами "Оникс" был нанесен удар отряду кораблей условного противника. Видео пуска ракет военное ведомство опубликовало на телеканале "Звезда".


Как сообщили в Минобороны, огонь велся с расстояния более 60 км, хотя "Бастион" способен ударить и на 500 км, поэтому представляет огромную опасность для десантных кораблей противника, эсминцев и фрегатов. 

Ракетный комплекс уничтожил мишень, чем, по словам командующего Северного флота Николая Евменова, доказал свою эффективность и готовность выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья.

Александр ИЛЬИН
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