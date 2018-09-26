Ракетный комплекс пострелял на Севере

Переброшенный недавно на остров Котельный береговой ракетный комплекс "Бастион" уже опробовали в деле. В ходе тактических учений противокорабельными ракетами "Оникс" был нанесен удар отряду кораблей условного противника. Видео пуска ракет военное ведомство опубликовало на телеканале "Звезда".

Как сообщили в Минобороны, огонь велся с расстояния более 60 км, хотя "Бастион" способен ударить и на 500 км, поэтому представляет огромную опасность для десантных кораблей противника, эсминцев и фрегатов.

Ракетный комплекс уничтожил мишень, чем, по словам командующего Северного флота Николая Евменова, доказал свою эффективность и готовность выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья.