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Су-30СМ атаковали корабли Черноморского флота

Фото: mil.ru
Видео вызывает некоторые вопросы

Российские военные показали эффектное видео ракетных пусков с российских истребителей Су-30СМ. На первых кадрах уходит ракета, очень похожая на Р-73 "воздух – воздух" малого радиуса действия, хотя, судя по учениям, огонь велся по целям на воде.

Затем Су-30СМ выпускает ракету побольше, предположительно средней дальности, которая сначала падает вниз, и только затем включается двигатель.


Сообщается, что в роли условного противника выступили корабли Черноморского флота, а также морские щиты-мишени. Причем маневры проводились в сложной радиоэлектронной обстановке. В общей сложности самолеты совершили свыше 40 пусков ракет "воздух – поверхность" и сбросили около 40 авиабомб.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения учебной мишени противокорабельной ракетой Х-35У с борта истребителя-бомбардировщика Су-34.

Александр ИЛЬИН
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