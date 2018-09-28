Су-30СМ атаковали корабли Черноморского флота

Видео вызывает некоторые вопросы

Российские военные показали эффектное видео ракетных пусков с российских истребителей Су-30СМ. На первых кадрах уходит ракета, очень похожая на Р-73 "воздух – воздух" малого радиуса действия, хотя, судя по учениям, огонь велся по целям на воде.

Затем Су-30СМ выпускает ракету побольше, предположительно средней дальности, которая сначала падает вниз, и только затем включается двигатель.

Сообщается, что в роли условного противника выступили корабли Черноморского флота, а также морские щиты-мишени. Причем маневры проводились в сложной радиоэлектронной обстановке. В общей сложности самолеты совершили свыше 40 пусков ракет "воздух – поверхность" и сбросили около 40 авиабомб.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения учебной мишени противокорабельной ракетой Х-35У с борта истребителя-бомбардировщика Су-34.