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Осетия обстреляла Ингушетию

Фото: wikipedia.org
Промазали так промазали

Очередным скандалом едва не обернулись учения российской армии на Северном Кавказе. Артиллеристы 58-й армии проводили учебные стрельбы в Южной Осетии, и одна из ракет РСЗО "Град" по ошибке улетела в соседнюю Ингушетию из поселка Тарское рядом с границей. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

По счастливой случайности боеприпас не разорвался, воткнувшись в землю в нескольких сотнях метров от полицейского участка в селе Джейрах.


Ювелирной точностью БМ-21 "Град", конечно, не отличается. Нередко ракеты отклоняются от заданного квадрата на 30 метров. Но в этом случае явно имели место ошибка или технический сбой.

Ракету уже обезвредили саперы, однако 300 человек из близлежащей школы на всякий случай эвакуировали. Один боеприпас способен уничтожить все живое в радиусе 100 метров.

Предыдущий инцидент, связанный с учениями, произошел рядом с военной базой Гюмри летом этого года в Армении. Российские бойцы отрабатывали отражение атаки террористов, но забыли предупредить местных жителей. В итоге те подумали, что началась война.

Александр ИЛЬИН
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