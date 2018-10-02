На скоростной вертолет РФ поставят убойные ракеты

Презентацию концепта новой машины ждут этой осенью

В России продолжается работа над скоростным вертолетом. Новую машину вооружат ракетами "Вихрь" и "Атака" с дальностью свыше 14 километров.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на сайт госзакупок.

К слову, этими же ракетами вооружены Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник". А сам концепт нового скоростного вертолета пока так и не был представлен. Ранее глава "Вертолетов России" Андрей Богинский заявлял, что премьера состоится в ноябре. Ждать осталось совсем немного.

Машина создается в рамках контракта холдинга "Вертолеты России", подписанного Минобороны РФ. Свои проекты предлагают конструкторские бюро "Миля" и Камова. И, видимо, военные пока не определились, какой вариант их больше устраивают.

АО "Камов" предлагает довольно смелый проект Ка-92, выполненный по схеме "соосные несущие винты плюс толкающий винт в хвосте". А бюро "Миля" разработало концепцию Ми-Х1, реализованную по более привычной схеме с одним несущим и одним толкающим винтом.

Пока российские военные не могут определится, американский прототип скоростного вертолета Sikorsky S-97 Raider уже проходит испытания и разгоняется до скорости 444 км/час.

В России пока испытывают только детали и оборудование перспективного вертолета на летающей лаборатории на базе Ми-24. Например, таким образом тестируются цельнокомпозитные лопасти несущего винта, сделанные на заводе имени Миля.