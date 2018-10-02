В Южно-Китайском море назревает конфликт

Министр обороны США Джеймс Мэттис отказался от поездки в Пекин из-за недавнего инцидента в Южно-Китайском море, когда эсминец типа 052С Luyang чуть не протаранил американский USS Decatur "Арли Берк".

Об этом сообщает CNN, хотя официального подтверждения отмены поездки от Пентагона пока не поступило. По мнению экспертов, отмена визита будет означать резкое ухудшение отношений Пекина и Вашингтона. В США и так раздраженно смотрят на учения дальних бомбардировщиков НОАК в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Пентагоне справедливо предполагают, что таким образом китайцы отрабатывают удары по американским эсминцам и миноносцам.

Вышеупомянутый инцидент произошел накануне в Южно-Китайском море, в нейтральных водах вблизи спорных островов Спратли, которые Китай считает своими. USS Decatur, вооруженный "Томагавками", прошел всего в 12 морских милях от рифов Гэйвена и Джонсона, которые Пекин превратил в острова – военные базы со взлетными полосами и ракетными установками.

Китайские моряки такого терпеть не стали. Как передает CNN со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота Чарльза Брауна, 052С Luyang пошел прямиком на американский эсминец и потребовал покинуть Южно-Китайское море.



Когда расстояние между кораблями сократилось до 41 м, USS Decatur сменил курс, чтобы избежать столкновения.

Опасные сближения американских и китайских боевых кораблей происходят регулярно, но в этом случае корабль ВМС Китая повел себя особенно жестко.