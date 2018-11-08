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За десантниками прилетел новый вертолет

Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
Испытания винтокрылой машины прошли успешно

Армейский Ми-38Т впервые поднялся в воздух на выставке AirShow China – 2018, сообщили в компании

Об этом сообщили в компании "Вертолеты России".

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"В субботу (3 ноября 2018 года) у нас было первое "висение" борта Ми-38, сделанного для военных. У нас есть контракт с Министерством обороны на поставку двух машин (Ми-38Т) в следующем году", - сообщил генеральный директор холдинга, в ходящего в "Ростех", Андрей Богинский.

По его словам, специалисты компании продолжают улучшения и доработки боевых вертолетов, прошедших испытания в боевых условиях в Сирии.

"Таких доработок десятки, они разные и связаны как с конструкцией самих машин, так и с вопросами авиационных средств поражения, с бортовыми комплексами обороны, с системой управления вооружения, с возможностью применять унифицированное вооружение, одинаковое и на Ка-52, и на Ми-28Н. В этой работе сейчас задействована большая кооперация холдингов "Ростеха", – приводит слова Богинского ТАСС.

Ми-38Т имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. На новой машине предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Кроме того, по просьбе военных в специализированной версии было проведено резервирование различных систем и агрегатов, а также уменьшено время подготовки к вылету.

"Исходя из характера конфликтов, требуется внесение изменений как в тактику применения, так и в тот набор оборудования и авиационных средств поражения, которые можно сегодня применять с помощью наших машин. Эта работа у нас разделена на три этапа: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный", – заключил специалист.

Андрей ФИЛАТОВ
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