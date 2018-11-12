Италия поскупилась на F-35

Количество закупаемых машин уменьшено вдвое

Италия купит шесть или семь истребителей F-35А США вместо десяти ранее заявленных. Рим рискует серьезно испортить настроение Трампу, который достаточно успешно продвигает новые истребители в Японии, Израиле и Европе.

Как пишет Defense News со ссылкой на источник в правительстве, формально в правительстве не отказались от дальнейшего приобретения истребителей, но сроки существенно сдвинутся вправо.



Таким образом, новое итальянское правительство, которое начало работать с июня этого года, решает вопрос нехватки средств на программу социального обеспечения и налоговых льгот.

Ранее Италия заявила о планах закупки 60 самолетов F-35A и 30 F-35B, что абсолютно устраивает США. Последние несколько лет Вашингтон успешно продает еще не принятые на вооружение истребители в Европу, чтобы создать единый воздушный флот НАТО для противостояния России.

Но похоже, что в ближайшие пять лет это будут лишь несколько машин, так как итальянское правительство посчитало решение социальных вопросов первостепенным. Тем более что сегодняшний министр обороны Италии Элизбетта Трента по профессии политолог, а не военный, поэтому милитаризации Италии в ближайшую пятилетку вряд ли стоит ожидать.



