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Италия поскупилась на F-35

Фото: flickr.com/photos/usnavy
Количество закупаемых машин уменьшено вдвое

Италия купит шесть или семь истребителей F-35А США вместо десяти ранее заявленных. Рим рискует серьезно испортить настроение Трампу, который достаточно успешно продвигает новые истребители в Японии, Израиле и Европе.

Как пишет Defense News со ссылкой на источник в правительстве, формально в правительстве не отказались от дальнейшего приобретения истребителей, но сроки существенно сдвинутся вправо.

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Таким образом, новое итальянское правительство, которое начало работать с июня этого года, решает вопрос нехватки средств на программу социального обеспечения и налоговых льгот.

Ранее Италия заявила о планах закупки 60 самолетов F-35A и 30 F-35B, что абсолютно устраивает США. Последние несколько лет Вашингтон успешно продает еще не принятые на вооружение истребители в Европу, чтобы создать единый воздушный флот НАТО для противостояния России.

Но похоже, что в ближайшие пять лет это будут лишь несколько машин, так как итальянское правительство посчитало решение социальных вопросов первостепенным. Тем более что сегодняшний министр обороны Италии Элизбетта Трента по профессии политолог, а не военный, поэтому милитаризации Италии в ближайшую пятилетку вряд ли стоит ожидать.


Александр ИЛЬИН
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