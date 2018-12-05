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Россию взяли в радиолокационное кольцо

Фото ИТАР-ТАСС/ Вадим Савицкий
Разрушенные после 1991 года РЛС заменили на современные

В Генштабе Вооруженных сил России объявили о создании сплошного радиолокационного поля у российских границ. Создавать систему приходилось зачастую с нуля, так как после развала СССР многие станции были выведены из строя либо пришли в запущение.

Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, теперь гарантировано обнаружение баллистических ракет со всех возможных направлений и по любым типам траекторий.

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Также генерал армии указал на строительство новых элементов ПРО в Восточной Европе и модернизацию передовых аэродромов. А также совершенствование логистики трансграничных военных перевозок по инициативе руководства НАТО.

По всей видимости, речь идет о Польше, Румынии и странах Балтии, где альянс действительно развернул активное строительство объектов инфраструктуры, необходимой для срочной передислокации в этот район крупной группировки альянса, включая истребители, бомбардировщики и военно-транспортные самолеты.

Что касается радиолокационного поля, то вероятно, военные имели в виду РЛС "Воронеж", которые активно устанавливались по всей России в течение последних нескольких лет. Вдобавок в Минобороны рассказали о новой загоризонтной РЛС "Контейнер", которая будет засекать любые воздушные цели, включая гиперзвуковые ракеты. Одновременно эта станция сможет сопровождать до 5 тыс. потенциальных целей.

Александр ИЛЬИН
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