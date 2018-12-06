Под Калининградом появится база Пентагона

НАТО готовит плацдарм для нападения на Россию

В непосредственной близости от российского эксклава может возникнуть американский форпост. Такие планы строят Польша и США, сообщили журналистам источники в польских дипломатических кругах.



Окончательное решение на этот счет еще не принято. Но для базы уже предварительно выбрали место – город Ожиш, который находится всего лишь в 170 км от Калининграда. В пользу этой локации говорит не только приближенность к российским границам, но и наличие необходимой инфраструктуры, в частности полигона.

Еще одним плюсом Ожиша является расположение в стратегически важной местности. В случае "российской агрессии" база сможет защитить не только Польшу, но и страны Балтии, сообщают "Известия". Альтернативами Ожишу могут стать города Жагань и Дравско-Поморск на западе Польши, а также территория между городами Быдгощ и Торунь.

Насущную необходимость в возведении американской базы поляки объясняют очень просто и предсказуемо. Их действия – это реакция на снижение безопасности и стабильности из-за "агрессивной" политики России, передает "Царьград". Постоянное присутствие войск США сможет обеспечить лучшую защиту для региона, считают дипломаты.

Очевидно, что база Пентагона, если она все же будет построена, приобретет двойное назначение. Ее можно будет использовать не только для обороны польской территории, но и в качестве опорного пункта для подготовки нападения на РФ. Вашингтон посчитал, что наличие подобного плацдарма лишним не будет, а согласие Варшавы получил за счет испытанного риторического приема – попросту запугал поляков российской угрозой и доходчиво объяснил, что без форпоста у самых российских границ обойтись невозможно.

Впрочем, поляки и сами готовы принять американские войска с распростертыми объятиями. Их настолько пугает мнимая угроза со стороны РФ, что они согласны фактически отдать страны в управление американским вооруженным силам.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал своего заокеанского коллегу Дональда Трампа направить в республику больше американских войск. Тот ответил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной американской базы.

Осенью СМИ сообщали, что военную базу у российских границ могут назвать "Форт Трамп. Польские власти готовы потратить на ее создание $1,5-2 миллиарда. Россия в ответ на это ранее пригрозила принять меры, чтобы нейтрализовать угрозу.

В настоящее время на территории Польши действуют смешанный батальон НАТО и американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек, размещенная на ротационной основе. Варшава и Вашингтон собираются в ближайшее время нарастить военное присутствие американцев.