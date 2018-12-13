ШАК-12 для спецназа пробивает стены

Террористов будут бить крупным калибром

В российских и зарубежных СМИ продолжают обсуждать новейший автомат для спецназа ШАК-12, который вызвал положительные отзывы у зарубежных экспертов. Долгое время у российских силовиков был ОЦ-14 "Гроза", который достаточно много критиковали, и как раз на смену ему должен придти ШАК-12 калибра 12,7 мм.

Накануне РИА "Новости" сообщило, что российские силовики уже начали получать новейший автомат. Военный историк Юрий Кнутов согласился с зарубежными экспертами, назвав ШАК-12 "настоящим супероружием", которое идеально подходит для спецопераций, вроде освобождения заложников.

"Он незаменим в условиях, когда обычный автомат Калашникова, из-за длинного ствола и длинного приклада, неудобен, его сложно развернуть куда-то. Здесь не требуется большая дальность стрельбы. Тут главное убойная сила и, соответственно, удобство применения", – цитирует Кнутова "Царьград".

Эффективен будет и большой калибр, дающий большую огневую мощь. В бою под воздействием адреналина даже раненые террористы нередко продолжают огонь. Но калибр 12,7 точно остановит любого. Кроме того, бронебойные пули могут поражать противника даже сквозь стены.

По мнению Кнутова, пуля калибра 12,7 однозначно пробьет бронежилет или даже машину, за которой прячется человек.

"В Афганистане в первое время были ситуации, когда пуля калибра 5,45, которую только приняли на вооружение, попадала в крупную ветку и отлетала, – вспомнил эксперт. С ШАК-12 такого произойти не должно.



