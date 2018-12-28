"Нептуна" ВСУ оказалось мало

Испытав за рекордно короткие сроки крылатую ракету "Нептун", на Украине решили на этом не останавливаться. Как заявил Степан Полторак в интервью украинскому телеканалу ZIK, для ВСУ готовят целый противокорабельный комплекс. Правда, глава Минобороны не уточнил, какого он будет базирования. Скорее всего, берегового, так как ракетных кораблей у Украины пока нет.

Ранее украинские военные широко осветили в СМИ испытания новой крылатой ракеты "Нептун", а также ЗРК С-125, переделанного в береговой ракетный комплекс. Правда, проект раскритиковали из-за того, что по сути была использована старая советская ракета, которая не представляет серьезной опасности для современного корабля.