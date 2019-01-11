Сторожевик ВМФ РФ отпустил корабль США

Пятидневная слежка позади

Российский сторожевой корабль проекта 1135М "Пытливый" вернулся в Севастополь после пятидневной слежки за американским десантным кораблем USS Fort McHenry. В пятницу он прошел через Босфор и покинул Черное море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие ресурсы контроля за графиком в проливах.

Активность ВМС США в Черном море резко возросла после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских судна, незаконно пересекшие границу РФ. В Вашингтоне сразу же назвали действия России агрессивными и незаконными, потребовав освободить украинских моряков.

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В понедельник USS Fort McHenry вошел в румынский порт Констанца. Формально – чтобы провести совместные учения с румынским фрегатом в международных водах Черного моря. Однако, как считают мировые СМИ, это сигнал Москве, что в Америке не будут мириться с "возрождением России" и продолжат испытывать терпение русских, бороздя нейтральные воды вблизи границ РФ.

Ранее официальный представитель 6-го флота ВМС США Кайл Райнс заявил, что вход USS Fort McHenry в Черное море подтверждает "коллективную решимость в сохранении безопасности в акватории" и усиливает отношения с союзниками по НАТО. При этом он напомнил про другие корабли ВМС США в Средиземном море, которые в случае чего придут на помощь "МакГенри".



Констанца находится примерно в 400 км от Севастополя, что по морским меркам не так много. Поэтому, разумеется, передвижение американских кораблей в этой зоне раздражает российское командование.

Вместе с тем стоит отметить, что корабли ВМС США наведывались в Черное море и раньше, в том числе в Одессу, которая еще ближе.