"Ангара" может взорваться при старте

В ракете-носителе обнаружили опасный дефект

Во время запуска ракеты "Ангара" РД-191 в двигателе могут начаться колебания, которые приведут к ее полному разрушению. Об этом сообщили в НПО "Энергомаш", которое занимается производством двигателей.



По словам инженеров, особенность ракет "Ангара-А5" состоит в пакетном расположении первой и второй ступеней, то есть четыре блока первой ступени окружают блок второй. При их функционировании необходимо дросселирование, то есть работа при пониженном давлении. Кроме того, двигатель центрального блока должен в течение длительного времени действовать на мощности 30% от номинального значения тяги.

Однако при тяге ниже 38% в двигателях "Ангары" начинаются низкочастотные колебания, которые могут "привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя", говорится в тезисах доклада, который создатели двигателей прочтут на Королёвских чтениях по космонавтике в Москве. Документ уже опубликован на сайте чтений.

Инженеры пробовали по-разному бороться с этой проблемой, но защитные меры не всегда срабатывают. Они пытались ставить специальный клапан окислителя газогенератора на конструкцию, который помогает уменьшить амплитуду колебаний. Однако на отдельных экземплярах двигателя колебания все равно сохраняются.

"Из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя", – заключают создатели двигателя. Они призывают коллег продолжать совершенствовать РД-191, а также "более подробно изучать явление низкочастотных колебаний". Какие шаги в дальнейшем планируется предпринять для устранения проблемы, не уточняется.

"Ангара" – это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие ракеты "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В". В 2014 г. состоялся единственный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5". Второй должен был пройти в 2016-м, но его перенесли на конец 2019-го.