Израильские F-16 неуязвимы перед "Панцирями"

На Западе раскритиковали российские ЗРК

В США поставили под сомнение недавнее заявление российских военных о том, сирийские комплексы ПВО сбили семь израильских ракет, выпущенных с F-16. Кроме того, на Западе опровергают информацию, что инфраструктура аэропорта, по которому наносился удар, не пострадала.

Как считают авторы The National Interest, которые провели собственное расследование, семь отраженных ракет вовсе не означает, что их было выпущено семь. В подтверждение этих слов ранее СМИ Израиля сообщили о взрывах на территории сирийского аэродрома, которые могли быть вызваны прямыми попаданиями ракет "воздух – земля".

Согласно техническим характеристикам, "Панцири-С1" с ракетами 57Е6, действительно, должны были легко справиться с крылатыми ракетами "Далила" производства Израиля. Максимальная дальность обнаружения цели ЗРК – 30 км, дальность стрельбы – 20 км, в том числе по целям, летящим со скоростью до 1 тыс. м/секунду.

Очевидно, что F-16 наносили удар за пределами действия "Панциря-С1", чтобы не ставить под угрозу жизни пилотов, поэтому сбить зенитчики могли только ракеты.

Но, как уже ранее высказывались эксперты, как российские, так и зарубежные "Панцири" не соответствуют своим техническим характеристикам. И особенно это стало очевидно после того, как Израиль продемонстрировал два видео, на которым уничтожается "Панцирь-С1". Предположения российских экспертов, что комплексы были выключены, NI назвал надуманными. А вот плохая подготовка личного состава или ошибка оператора вполне могла быть.



О другом зенитно-российском комплексе "Бук-М2Е" на Западе намного лучшего мнения. У ЗРК значительные преимущества по дальности и скорости полета ракеты. 9М317 достигает скорости 1 тыс. 200 м/с и бьет на 45 километров. В NI считают, что именно из "Бука" сирийцы сбили больше всего ракет. Что касается "Панциря", то российские военные давно поняли его недостатки и разработали "Панцирь-С2", который еще только предстоит опробовать. А для первого "Панциря" сделали специальные недорогие ракеты "гвозди", чтобы сбивать беспилотники.