На Западе объяснили причину перехвата шведского разведчика

Москва сняла на видео "ответочку"

За прошлую неделю российский истребитель Су-27 дважды фигурировал в мировых сводках, благодаря видео, снятым Минобороны РФ. 24 января военное ведомство опубликовало ролик, в котором летчик садится в самолет, поднимается на перехват шведского "Гольфстрима" над Балтикой, а затем возвращается на базу. Затем Москва уведомила о перехвате американского "Посейдона".

The National Interest высказал некоторое недоумение по этому поводу, так как подобные перехваты обычная рутина для российских летчиков, подобное случается по несколько раз за неделю. Обычно Минобороны РФ приводит соответствующую статистику в газете "Красная звезда", но вдруг решило снять целое видео.

По мнению NI, это была российская "ответка" на обвинение шведов в нарушении воздушного пространства. Шведские военные утверждают, что 19 января самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 в сопровождении двух Су-27 совершал полет над Балтийским морем. И к югу от Карлсхамна, якобы без разрешения, самолеты на короткий срок вторглись в воздушное пространство Швеции.



Стоит отметить, что при нормальных отношениях двух стран, такие инциденты обычно остаются без внимания, так как самолеты довольно часто залетают в воздушное пространство соседних государств. Однако в условиях противостояния, перехваты и сопровождения становятся обыкновенными политическими инструментами, которые используют СМИ.