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Индийцы купят "бракованные" МиГ-29

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy
Французские "Рафали" оказались слишком дорогими

Несмотря на претензии по качеству и настоящую информационную войну в индийских СМИ, направленную против российских самолетов, Нью-Дели все-таки покупает очередную партию МиГ-29.

Как заявил на аэрокосмическом салоне Aero India 2019 в Бангалоре заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, пока Индия планирует купить 21 истребитель МиГ-29, но "может и больше".

Российские МиГи, которых еще совсем недавно в Индии ругали на чем свет стоит, понадобились Нью-Дели не просто так. Как ранее сообщало РИА "Новости" со ссылкой на источник в в системе военно-технического сотрудничества, у Индии возникли проблемы с поставками французских "Рафалей", в частности, из-за их высокой стоимости. Поэтому в ВВС страны образовалась брешь, которую и решили заполнить "старыми добрыми" МиГ-29.

До этого индийцы критиковали палубные МиГ-29К, на которых, по их словам, просто опасно летать. По данным на конец прошлого года ВМС Индии эксплуатировали 45 МиГ-29К и учебно-боевых МиГ-22КУБ. Это очень мало для такой большой страны. В разное время часть исправных МиГ-29К колебалась от 16 до 38%, а парка МиГ-29КУБ – от 21 до 47%. Индийцы уверяют, что самолеты начали быстро ломаться и предъявили МиГу претензии по качеству. В конце концов, брак признали и в России.

Вместе с тем, в ВМС Индии признают, что в исправном состоянии российский истребитель – это хорошая и надежная машина, вдобавок, хорошо знакомая индийским летчикам.

Александр ИЛЬИН
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