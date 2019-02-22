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"Троянского коня" США разнесли в России

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Американцы погрозили Москве своими F-35

Российские военные эксперты в пух и прах разнесли стратегию "троянского коня", которую ранее представил глава штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн. По мнению бывшего начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергея Хотылева, F-35 не смогут безнаказанно проникнуть на территорию России и координировать действия других родов войск, как предполагает Голдфрайн.

"Это бред сивой кобылы. Самолет F-35 – это даже не тактическое звено, это действие в паре или одиночно", цитирует эксперта "Взгляд".

Хотылев напомнил о многочисленных недостатках истребителя, из-за которых его принятие на вооружение ВВС, ВМС, а также корпуса Морской пехоты задерживается. Более того, по его мнению, самолет невозможно скрытно перегнать из США в Европу, так как на сегодняшний день Россия оперирует загоризонтными РЛС "Воронеж", которые могут на высоте 30 км обнаружить пятикопеечную монету. А F-35 представляет собой видимый объект размером не менее половины квадратного метра.

Это утверждение отчасти справедливо. F-35 действительно не стелс и, вдобавок, оборудован очень "горячим" двигателем, который виден на радарах. Вместе с тем, F-35 с ракетами во внутреннем отсеке засечь не так просто, но все же легче, чем те же B-2, которыми нанести удар было бы разумнее. F-35 предпочтительнее использовать вместе с истребителями четвертого поколения, напичканный электроникой самолет может стать их глазами и ушами, намного раньше обнаруживая противника и предупреждая о наличие ЗРК на земле.

Фото: Kremlin.ru

Как полагает Хотылев, стратегия "троянского коня" – из серии попугать. Аналогичной точки зрения придерживается военный обозреватель Владислав Шурыгин, который считает, что Голдфайн слишком увлекся чтением фантастики. Более реальной, по его мнению, является "гибридная война", в которой США действительно преуспели, например, в Венесуэле.

По словам Шурыгина, описанная Голдфайном стратегия основана на принципе раскола общества, однако это возможно только в том случае, когда общество теряет свою внутреннюю монолитность. Но это не про сегодняшние Россию и Китай.

Александр ИЛЬИН
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