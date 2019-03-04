США создают новое секретное оружие

Спецназовцы будут воевать по примеру террористов в Афганистане

Боевой опыт вьетконговцев, боевиков Талибана и японцев на Иводзиме давно не дает покоя американского командованию. Использование сети тоннелей всегда было крайне эффективным в партизанской войне, и обычно солдаты США стремились уничтожить подземные лабиринты. Так было во Вьетнаме, так было в 2017 году в Афганистане, когда МС-130 сбросил на тоннели боевиков "мать всех бомб" GBU-43/B.

Но теперь американцы решили перенять методы войны у тех, с кем они воевали. Как пишет The National Interest, агентство перспективных разработок (DARPA) работает над созданием сети тактических тоннелей для оперативного пополнения запасов. Кроме того, подземные ходы можно будет использовать для разного рода диверсий.

Уже другой вопрос, что у США совершенно нет опыта в строительстве подобных лабиринтов. Американская промышленность освоила строительство дорожных тоннелей, но это не то же самое.

Как справедливо отмечают в DARPA, ни одна военная специальность Пентагона не предполагает освоение строительства тактических тоннелей для наступательных целей. Поэтому создан специальный проект Underminer, в рамках которого в Пентагоне подготовят концепцию подземного лабиринта.

На данный момент известно, что он будет предназначен для оперативного снабжения боеприпасами, проведения спасательных операций и логистики. Минимальная длина тоннеля составит 500 метров, диаметр 0,1 метра. Скорость подачи боеприпасов по такому тоннелю составит 0,1 м в секунду. Пока не планируется, что американские солдаты будут ползти по узким ходам, словно вьетконговцы, однако, по мнению NI, это было бы логичным развитием проекта. Но передвижение под землей достаточно опасно, возможны обрушения, поэтому пока американцы начинают "издалека".

