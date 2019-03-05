На островах готовятся к приходу японцев

На Курильских островах специалисты инженерных войск проведут установку минных полей. Военные установят противотанковые мины, проделают проходы в заграждениях, а затем подорвут препятствия, чтобы сымитировать реальные боевые действия.

Как сообщает "Российская газета со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, масштабные учения пройдут на 13 полигонах. Кроме Курил, саперы установят минные поля в Бурятии, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях и Сахалинской области.

Участвуют 3 тыс. военнослужащих и 400 единиц техники. В частности, инженерные машины разграждения ИМР-3М на базе Т-90, путепрокладчики БАТ-2, установки разминирования УР-83. А также перспективные боевые машины разминирования БМР-3МА, гусеничные минные заградители и автомобильные краны.

Переговоры о возможной передаче двух Курильских островов на базе договоренностей 1956 года, которые недавно проходили в Москве, не окончились ничем. Япония, как и раньше, считает их своими, а Россия по-прежнему стягивает на острова военную технику и укрепляет оборону. Например, Курилы защищают такие мощные береговые ракетные комплексы, как "Бал" и "Бастион".

