Турция найдет замену F-35

Альтернатива только одна: российские самолеты

Похоже, что Турция окончательно склоняется на сторону России и все больше и больше отдаляется от НАТО, хотя все еще формально является участником альянса.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил США, что Анкара найдет замену истребителям F-35, если Вашингтон откажется их поставлять. Ранее Пентагон приостановил поставку тренажеров F-35 для турецких пилотов из-за того, что Эрдоган упорно покупает российские ЗРК С-400. По мнению американских военных, нахождение в одной стране С-400 и F-35 губительным образом скажется на судьбе последнего.

И похоже, что Турция скорее приобретет другие истребители, чем откажется от С-400.

"И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения", – цитирует Чавушоглу РИА "Новости".

В качестве альтернативы F-35 на то время, пока турки не сделают свой самолет, Россия может предложить свой истребитель поколения 4++ Су-35С или модернизированный Су-30СМ. На данный момент костяк турецкой истребительной авиации составляют F-16C и F-16D, сделанные по лицензии в Турции. И переход на российские машины будет настоящим поражением США, которое будет нелегко перенести Трампу. Американский президент ранее заявлял, что уладит вопрос с С-400 и F-35, однако пока этого так и не произошло.