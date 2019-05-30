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США придумали хитрый план "порабощения" бывших союзников Москвы

Фото: commons.wikimedia.org
России не дадут продавать технику ближайшим партнерам

Хотя Советский Союз прекратил свое существование еще в 1991 г., страны Варшавского договора, а также бывшие союзные республики долгие годы держали и держат сейчас на вооружении военную технику СССР. Это самолеты, танки, БТР, зенитно-ракетные комплексы, поэтому связь с Россией как будто не терялась. Ведь для техники необходимы запчасти, достаточно вспомнить МиГ-29, которые неизбежно приходится чинить в России.

До 2014 г. все было не так плохо, однако после ввода санкций и полного разрыва сотрудничества в военной сфере американцы решили "отобрать" у новых союзников советскую технику, заменив ее на американскую. Разумеется, США предоставят технику не безвозмездно, а за доллары. Та же Польша уже заявила о планах закупить несколько десятков истребителей F-35.

Как пишет Defense News, в прошлом году Госдеп по-тихому запустил так называемую Европейскую программу рекапитализации, которая осуществлялась совместно с Европейским командованием США. Вашингтон поставил четкую задачу: избавить новых союзников по НАТО – Болгарию, Румынию, Хорватию, Албанию и других – от техники советского и российского производства.

По мнению эксперта Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, это настоящая победа военной промышленности США. Кроме того, армии этих стран придут у единому стандарту, что также очень удобно при ведении боевых действий.

Также Россия лишится покупателей оружия. На данный момент Рособоронэкспорт уже остался без рынка в Восточной Европе и работает на Китай, Индию, страны Ближнего Востока и Африку.

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (CC BY-SA 3.0)

В ВВС Польши до сих пор кроме F-16, МиГ-29 – основной боевой истребитель, как и бомбардировщик Су-22. Для США это настоящая победа, что Варшава покупает F-35. Это означает, что МиГи и "Сухие", скорее всего, отправятся в утиль или будут изображать противника в учебных воздушных боях.

В ВВС Румынии три десятка модернизированных МиГ-21. Вряд ли Кишиневу хватит денег на F-35, однако он может заключить контракт на приобретение подержанных F-16.

В бывших странах Варшавского договора немало советских транспортников Ан-26, Ан-30. Используют "новоиспеченные" страны НАТО и вертолеты Ми-24, в частности, Венгрия. Все это очень не устраивает США, поэтому по данным Defense News, Вашингтон готов "заняться благотворительностью" и выделить союзникам деньги.

Фото: YAY\TASS

Итак, Албания получит $30 млн на вертолеты, однако, на какие именно, еще не ясно. Босния получит примерно столько же на те же цели. Хорватия – $25 млн на БМП. Сейчас хорватские военные используют 100 машин BVP M-80 югославского производства.

Греция получит столько же на БМП. У этой страны сейчас 400 БМП-1 советского производства. Северная Македония может рассчитывать на $30 млн опять же на БМП. Словакам дадут $50 млн на вертолеты взамен советским Ми-17.

При этом переход на западную технику будет постепенным, американцы уверяют, что не станут отнимать у военных добротные советские вертолеты и самолеты и не не запретят покупать для них детали. Но цель очевидна – покончить со всем советским.


Александр ИЛЬИН
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