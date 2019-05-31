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Украинские "Кентавры" оказались "черепахами"

Фото: commons.wikimedia.org
Катеры удивили на испытаниях

Новейшие украинские десантно-штурмовые катера "Кентавр" оказались не такими быстрыми, как заявлялось ранее.

На странице "Флот Украины" в Facebook было опубликован пресс-релиз, в котором начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук признал, что у катера выявлено несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям.

"Над этим будут работать заводчане, возможно, внесут некоторые коррективы в параметры катера", – заявил Радчук.

Через некоторое время эта информация исчезла из публикации, однако РИА "Новости" выложило скрин сообщения.


В обновленной публикации катер только хвалят, в частности, утверждается, что по некоторым характеристикам он превосхоит шведский CombatBoat 90 и российский "Раптор". Также утверждается, что катер максимально автоматизирован, а в дальнейшем на нем же будут применяться стелс-технологии, то есть "Кентавра" будет сложно засечь. Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года. Пока их построено только два.

Александр ИЛЬИН
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