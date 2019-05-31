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Россия и Америка спешно обновляют ядерные арсеналы

Фото:TASS
Страны пришли к тому, от чего уходили

Выход США и России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) широко обсуждался в мировых СМИ. Миру пророчили новую холодную войну, а России чуть ли не железный занавес, однако пока как будто ничего и не произошло. Но это обманчивое впечатление. В настоящее время Россия и США обновляют свой ядерный потенциал, и определенные коррективы уже сделаны.

Неслучайно американские военные уже обвинили русских в проведении маломощных ядерных испытаний, что не на шутку разгневало российский МИД. В ведомстве тут же назвали заявления начальника разведуправления Министерства обороны США Роберта Эшли грубой провокацией, а российские эксперты поспешили заявить, что скорее всего, американцы сами собираются провести испытания, поэтому и "сыграли на опережение".

Фото: commons.wikimedia.orgНа деле и Россия, и США в данный момент активно работают над ракетами средней и малой дальности, которые были у них до начала 90-х годов. ДРСМД в торжественной обстановке подписали Рейган и Горбачев, отправив на свалку огромное количество ракет, способных уничтожить всю Европу и европейскую часть России. Это была огромная победа с точки зрения мировой безопасности, которая теперь потеряла всякое значение.

СССР тогда при участии военных инспекторов из США "распиливали" ракеты РСД-10 "Пионер". На Западе их называли SS-20 "Гроза Европы". В 1987 году на боевом дежурстве находились 650 ракет. Две трети предназначались для уничтожения объектов в Европе и на Ближнем Востоке.

С ракет снимали ядерные боевые заряды и взрывали на полигоне Капустин Яр. Пусковые установки ликвидировались на Украине. Сама ракета была очень надежной, за все время испытаний все пуски были успешными, а вероятность попадания в цель составляла 98%.


Сейчас у России есть межконтинентальный комплекс РС-26. По мнению Запада, его ракета может быть использована на среднюю дальность. В Минобороны РФ уверяют, что это чистая МБР.

Что касается крылатых ракет, то в СССР под "сокращение" попал С-10 "Гранат" с ракетами КС-122. Ими вооружались мобильные комплексы (РК-55 "Рельеф") и атомные подводные лодки. "Злые языки" на Западе уверяют, что Москва вовсе не "разбазарила" такое богатство и сохранила достижения былых лет в "Искандер-К". И якобы на самая ракета 9М729, из-за которой "все началось", это и есть наследница КС-122. Но это только разговоры.

У США тогда были похожие комплексы BGM-109G "Грифон", которые американцы, к слову, честно утилизировали. Вот только теперь готовят новые. В Пентагоне уже заявляли, что работают над ракетами средней дальности.

Александр ИЛЬИН
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