Вашингтон пустил в дело кнут и пряник

После того как американцы потеряли всякую надежду отговорить Турцию отказаться от С-400 ради F-35, "словесной атаке" подверглась Индия.

Как пишет газета The Economic Times, ссылаясь на свои источники, США намерены предложить Индии F-35 для ВВС и ВМС при условии отказа от российских С-400.

Ранее Москва и Нью-Дели заключили соглашение о поставке С-400 на сумму $5,4 миллиарда. Также Индия объявила тендер на приобретение 111 истребителей для военно-воздушных сил и 57 – для военно-морских. Соответственно, американцы предлагают F-35A и F-35B. При этом в Вашингтоне угрожают Нью-Дели санкциями, если сделка по С-400 все же состоится.

По мнению The Economic Times, покупка F-35 с одной стороны очень выгодна Индии. Эти самолеты считаются единственной воздушной платформой, не кроме F-22 и B-2, которые могут поражать ЗРК С-400, находящиеся на вооружении Китая.

С другой стороны, как и Пекин, Нью-Дели очень хочет заполучить С-400, но, судя по всему придется выбирать: F-35 и устаревшие американские "Пэтриот" или новейшие С-400 и Су-35С четвертого поколения. Су-57, которые пока не прошел испытания, в расчет не берется.