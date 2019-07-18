Су-35С наготове: Россия компенсирует потерю F-35

Турция возмущается и пока выжидает

Россия готова в любой момент поставить Турции истребители Су-35С вместо сорвавшихся F-35. То, о чем неоднократно заявляли российские военные эксперты, наконец, озвучил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", – цитирует РИА "Новости" Чемезова.

Ранее США объявили об окончательном отказе поставлять Турции F-35 из-за покупки российских С-400. В Анкаре выразили возмущение, однако пока официальных заявлений, что истребителям найдется замена в России, не было. В Анкаре лишь подчеркнули, что найдут альтернативу F-35 и продемонстрировали макет собственного перспективного истребителя пятого поколения.