Десантников поздравили танками

Минобороны усиливает ВДВ со страшной силой

Россия продолжает усиливать воздушно-десантные войска, которые всегда находятся на острие атаки. Парашютисты получают новую технику, а их подразделения становятся только мощнее.

В день ВДВ глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что планируется формирование пяти новых танковых батальонов Воздушно-десантных войск. Как уточняет РИА "Новости", два таких батальона уже созданы. Кроме того, образованы бригада спецназа и бригада управления на базе полков спецназа и полка связи.

В последнее время учения десантников нередко проходят на севере, что связано с милитаризацией Арктики. Ранее в Минобороны сообщили, что в сентябре состоится самая масштабная высадка парашютистов в новейшей истории. Высадка "вслепую" пройдет на территории от Новой Земли до Новосибирских остров. Учения станут крупнейшими за 38 лет.

Что касается техники, то в недалеком будущем десантники получат новые легкие танки "Спрут-СДМ1", которые сейчас проходят испытания. Кроме того, для ВДВ готовят самоходные минометы "Дрок", и конечно, широко анонсированная парашютная система "Бахча".