США получат гиперзвуковое оружие через два года

"Кинжал" и "Авангард" ожидает мощный отпор

В Пентагоне назвали сроки принятия на вооружение гиперзвукового оружия. Министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что это вопрос пары лет. Об этом сообщает телеканал Fox News.

США форсировали свои гиперзвуковые разработки после того, как Россия объявила о своих новинках – "Кинжале", Авангарде", а также не стоит забывать противокорабельную ракету "Циркон", которую уже испытывают на флоте.

До этого США, в основном, занимались проектами, предусматривающими использование прямоточного двигателя, однако что "поспеть за русскими", Пентагон подтолкнул и другие проекты, некоторые из которорых напоминают российские разработки.

Так, в настоящее время на бомбардировщиках В-52Н испытывается прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW), которую еще называют российской версией "Кинжала". Ее планируется принять на вооружение как раз в 2021 году.

В июле Raytheon представила облик гиперзвукового глайдера, который должен "сокрушить противоракетную оборону России и Китая". Заявленная скорость – 5 Махов против 20 у российского "Авангарда". Зато американский аппарат запускается проще – с самолета, в то время как "Авангард" разгоняет баллистическая ракета.

Также в США готовят мощный ответ на "Искандеры". Это гиперзвуковые крылатые ракеты Hypersonic Glide Body. Комплекс готовят на базе прицепа M870.