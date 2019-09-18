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Израиль получил еще F-35 для уничтожения С-300

Израиль получил еще F-35 для уничтожения С-300
Фото: Major Ofer, Israeli Air Force
Тель-Авив готовит мощный удар

ВВС Израиля получили новую партию истребителей F-35I, которые по мнению Тель-Авива легко справятся с сирийской С-300.

Как сообщило накануне Jewishpress.com, на базу из США прилетела пара самолетов, поставленных Lockheed Martin. К концу этого года в ВВС Израиля по плану будет 20 F-35I, которые американские военные эксперты считают еще более опасными, чем классические F-35A или палубные F-35B и F-35C.

Всего законтрактовано 50 истребителей пятого поколения. Кроме того, Израиль рассматривает возможность заказать еще 20 F-35I для замены устаревших самолетов. Возможно, речь идет о F-15.

С авиабазы Неватив F-35I могут выполнять боевые задачи без дозаправки в воздушном пространстве Сирии, Ливана, Иордании, на большей части Ирака и Египта и даже части Саудовской Аравии и Турции.

В Израиле неоднократно подчеркивали, что F-35I практически безнаказанно могут наносить удары на территории Сирии по боевых подразделениях Хезболлы и ее союзникам. Причем российские С-300 летчикам якобы не помеха. Ранее ВВС Израиля действительно атаковали объекты на сирийской территории, уничтожив склады с оружием и предположительно ракеты. 

Александр ИЛЬИН
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