Поляки не смогли жить без МиГ-29

Истребитель вернули в Воздушные Силы

Несмотря на "оды" F-35, который Польша надеется получить, Воздушные Силы страны не смогли долго функционировать без советских МиГ-29.

После прекращения полетов истребителей из-за аварии, произошедшей весной, командование ВС Польши решило вернуть "двадцать девятые" в строевые части. Об этом говорится в заявлении пресс-службы польского военного ведомства в Twitter.

На данный момент на вооружении Воздушных Сил Польши состоят 27 МиГ-29, закупленных в середине 1980-х годов. C весны все МиГ-29 проходили техническое обслуживание, и теперь, по мнению польских военных, готовы к эксплуатации.

Плюс у Варшавы есть 36 американских F-16C, 12 учебных F-16D и советские истребители-бомбардировщики Су-22М4К.

МиГи и "Сушки" поляки рассчитывают списать и заменить их на F-35. Однако в реальности быстро это сделать не получается, поэтому советские машины постоянно модернизируются, и они до сих пор в строю.