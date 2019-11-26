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Поляки не смогли жить без МиГ-29

Поляки не смогли жить без МиГ-29
Фото: commons.wikimedia.org
Истребитель вернули в Воздушные Силы

Несмотря на "оды" F-35, который Польша надеется получить, Воздушные Силы страны не смогли долго функционировать без советских МиГ-29.

После прекращения полетов истребителей из-за аварии, произошедшей весной, командование ВС Польши решило вернуть "двадцать девятые" в строевые части. Об этом говорится в заявлении пресс-службы польского военного ведомства в Twitter.

На данный момент на вооружении Воздушных Сил Польши состоят 27 МиГ-29, закупленных в середине 1980-х годов. C весны все МиГ-29 проходили техническое обслуживание, и теперь, по мнению польских военных, готовы к эксплуатации.

Плюс у Варшавы есть 36 американских F-16C, 12 учебных F-16D и советские истребители-бомбардировщики Су-22М4К.

МиГи и "Сушки" поляки рассчитывают списать и заменить их на F-35. Однако в реальности быстро это сделать не получается, поэтому советские машины постоянно модернизируются, и они до сих пор в строю.

Александр ИЛЬИН

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