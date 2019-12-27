На Западе считают, что самолет станет слишком опасным и нарушит договоренности по сокращению наступательных вооружений

Россия переклассифицировала бомбардировщик Ту-22М3 из тактического в тяжелый. Это означает, что самолет смоет брать под крыло стратегическое ядерное оружие, и по мнению журнала The National Interest, у Вашингтона появился еще один повод обвинить Россию в несоблюдении международных договоренностей, в частности, СНВ.

Особенно Запад беспокоят полеты Ту-22М3 над Черным морем и испытания "Кинжала" на бомбардировщике, который, как известно, может быть ядерным. "Двадцать вторые", которые сейчас модернизируются, снова оборудуют штангами для заправки в воздухе, которые ранее демонтировали из-за американцев. Но даже с дальностью 6,8 тыс. эти самолеты представляют опасность для Центральной Европы и могут действовать на Ближнем Востоке.

Важно, что новые Ту-22М3 получили новую авионику и двигатели НК-25, которые сейчас продолжают испытывать в разных режимах. Так, журналистов специализированного издания The Aviationist очень заинтересовало голубое пламя в соплах Ту-22М3, взлетающего на аэродроме в Жуковском. Авторы издания также обратили внимание, что самолет долгое время сохраняет форсажный режим после взлета.