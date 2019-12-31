Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО

Смерть Ельцина давала России дорогу в НАТО
Фото: www.globallookpress.com
В Великобритании рассекретили документы, касающиеся России

Если бы Борис Ельцин умер 25 лет назад, Россию могли включить в НАТО. О таком странном сценарии написано в раскрытых документах Даунинг-стрит. Британцы полагали, что президент РФ слишком увлекался вином и пивом, поэтому мог скончаться в любой момент.

Министр обороны Великобритании Малколм Рифкинд представил целый план, чтобы "развеять подозрения Москвы в расширении альянса на восток", пишет журнал The Guardian.

Он состоял в том, чтобы сделать Россию "ассоциированным" членом НАТО на случай непредвиденных обстоятельств, в частности – смерти действующего на тот момент президента Бориса Ельцина.

Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь. Кроме того, Россия могла не войти в международный военный штаб в случае начала боевых действий, но это уже не столь важно, по сравнению с первым пунктом.

По такому же принципу британцы хотели включить в НАТО Украину, страны Балтии, Белоруссию и Молдавию, чтобы их снова не подчинила Москва.

Однако инициатива Рифкинда была отвергнута. Вряд ли в Москве на такое согласились, так как было ясно, что Запад предлагал России невыгодные для нее условия. Речь даже не шла о полноправном участии в НАТО.

Интересно, что до этого в НАТО собирался Советский Союз. В марте 1954 г. правительство СССР выступило с инициативой вступить в Североатлантический альянс. Однако в организации заявили, что "это предложение противоречит принципам, на которых строится система обороны и безопасности западных стран". Словом, ушли от прямого ответа. После этого Советский Союз со спокойной душой основал Организацию Варшавского договора.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей