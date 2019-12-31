В Великобритании рассекретили документы, касающиеся России

Если бы Борис Ельцин умер 25 лет назад, Россию могли включить в НАТО. О таком странном сценарии написано в раскрытых документах Даунинг-стрит. Британцы полагали, что президент РФ слишком увлекался вином и пивом, поэтому мог скончаться в любой момент.

Министр обороны Великобритании Малколм Рифкинд представил целый план, чтобы "развеять подозрения Москвы в расширении альянса на восток", пишет журнал The Guardian.

Он состоял в том, чтобы сделать Россию "ассоциированным" членом НАТО на случай непредвиденных обстоятельств, в частности – смерти действующего на тот момент президента Бориса Ельцина.

Статус "ассоциированного" члена НАТО не давал гарантии, что в случае нападения противника, остальные участники альянса придут на помощь. Кроме того, Россия могла не войти в международный военный штаб в случае начала боевых действий, но это уже не столь важно, по сравнению с первым пунктом.

По такому же принципу британцы хотели включить в НАТО Украину, страны Балтии, Белоруссию и Молдавию, чтобы их снова не подчинила Москва.

Однако инициатива Рифкинда была отвергнута. Вряд ли в Москве на такое согласились, так как было ясно, что Запад предлагал России невыгодные для нее условия. Речь даже не шла о полноправном участии в НАТО.

Интересно, что до этого в НАТО собирался Советский Союз. В марте 1954 г. правительство СССР выступило с инициативой вступить в Североатлантический альянс. Однако в организации заявили, что "это предложение противоречит принципам, на которых строится система обороны и безопасности западных стран". Словом, ушли от прямого ответа. После этого Советский Союз со спокойной душой основал Организацию Варшавского договора.