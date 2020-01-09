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Греция проведет переговоры с США о покупке эскадрильи F-35. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
"Цель состоит в том, чтобы использовать бюджетные возможности страны для продвижения поставок F-35, как только модернизация F-16 будет завершена", – цитирует премьера ЦАМТО.
На данный момент американские F-16 составляют основу истребительного парка Греции. Интересно, что у Афин есть российские С-300. Остается только гадать, сочтут ли американцы это преградой для продажи грекам F-35.
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