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Привет России: греки замахнулись на F-35

Привет России: греки замахнулись на F-35
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Однако сделку могут испортить советские С-300

Греция проведет переговоры с США о покупке эскадрильи F-35. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Цель состоит в том, чтобы использовать бюджетные возможности страны для продвижения поставок F-35, как только модернизация F-16 будет завершена", – цитирует премьера ЦАМТО.

На данный момент американские F-16 составляют основу истребительного парка Греции. Интересно, что у Афин есть российские С-300. Остается только гадать, сочтут ли американцы это преградой для продажи грекам F-35. 

Александр ИЛЬИН

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