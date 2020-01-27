У Пекина остался только один конкурент - Вашингтон

Россия опустилась на третье место среди производителей экспортеров оружия, уступив вторую строчку Китаю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Изменение в тройке лидеров произошло после того, как институт впервые получил данные о продажах КНР за 2015 – 2017 годы. Сообщается, что ранее эта информация была недоступна.

Оказалось, что в 2017-м китайские компании выручили от оружейных заказов $54,1 млрд, причем крупнейшая из них – Aviation Industry Corporation of China – заключила контракты на $20,1 млрд, то есть более чем на треть от всей суммы. Еще одна – NORINCO – является крупнейшим в мире производителем наземной техники, объем ее продаж составляет более $17 миллиардов.

Для сравнения: американские компании продали в тот же год вооружений на $226,6 млрд, Россия – на $37,7 миллиарда. В основном, это С-400, другие ЗРК, танки, самолеты, вертолеты и боеприпасы к ним. Также Россия поставляет подводные лодки, тому же Вьетнаму.

В то же время, долг покупателей и поставщиков российского оружия перед "Рособоронэкспортом" достиг $13 миллиардов. Стоит напомнить, что Турция приобрела российские С-400 наполовину за счет кредитных средств.