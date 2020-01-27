Китай сбросил Россию со второго места по продажам оружия
Россия опустилась на третье место среди производителей экспортеров оружия, уступив вторую строчку Китаю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Изменение в тройке лидеров произошло после того, как институт впервые получил данные о продажах КНР за 2015 – 2017 годы. Сообщается, что ранее эта информация была недоступна.
Оказалось, что в 2017-м китайские компании выручили от оружейных заказов $54,1 млрд, причем крупнейшая из них – Aviation Industry Corporation of China – заключила контракты на $20,1 млрд, то есть более чем на треть от всей суммы. Еще одна – NORINCO – является крупнейшим в мире производителем наземной техники, объем ее продаж составляет более $17 миллиардов.
Для сравнения: американские компании продали в тот же год вооружений на $226,6 млрд, Россия – на $37,7 миллиарда. В основном, это С-400, другие ЗРК, танки, самолеты, вертолеты и боеприпасы к ним. Также Россия поставляет подводные лодки, тому же Вьетнаму.
В то же время, долг покупателей и поставщиков российского оружия перед "Рособоронэкспортом" достиг $13 миллиардов. Стоит напомнить, что Турция приобрела российские С-400 наполовину за счет кредитных средств.
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