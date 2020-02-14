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Россия объявила охоту на бывшего эсэсовца

Россия объявила охоту на бывшего эсэсовца
Фото: ТАСС
Переводчик якобы участвовал в казни детей

Следственный комитет России запросил у Канады материалы уголовного дела в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС. Как сообщается на сайте ведомства, бывший немец, а ныне гражданин Канады мог участвовать в казни более 200 детей-инвалидов под Ейском во время войны.

В конце лета 1942 г. этот город захватили фашисты, и, по данным Следственного комитета, в октябре того же года они убили 214 воспитанников местного детдома.

Уголовное дело по факту массового убийства возбудили осенью прошлого года, после того как ФСБ рассекретила часть документов с подробностями расследования трагедии. По данным следствия, их отравили газом. А Оберлендер работал переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана. В распоряжении подразделения как раз были мобильные газовые камеры.

В ходе расследования так и не были выяснены детали, и версии разнятся. Поэтому материалы Канады могли бы помочь расследовать это страшное преступление.

Оберлендер после войны сбежал за границу, а затем получил гражданство Канады. Правда, лишился его, когда власти узнали, что он служил в зондеркоманде СС.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Grumbler
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Спохватились, толпаепы. Это из серии, как всем ветеранам квартиру дать. Еще год-другой, последний останется, наверно ему дадут. И будут считать, что все сделали.
Гость
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Ждали,пока ему 100 стукнет?
Гость
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Германия Гитлера это сатана, её место заняло США!
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