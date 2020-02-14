Переводчик якобы участвовал в казни детей

Следственный комитет России запросил у Канады материалы уголовного дела в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС. Как сообщается на сайте ведомства, бывший немец, а ныне гражданин Канады мог участвовать в казни более 200 детей-инвалидов под Ейском во время войны.

В конце лета 1942 г. этот город захватили фашисты, и, по данным Следственного комитета, в октябре того же года они убили 214 воспитанников местного детдома.

Уголовное дело по факту массового убийства возбудили осенью прошлого года, после того как ФСБ рассекретила часть документов с подробностями расследования трагедии. По данным следствия, их отравили газом. А Оберлендер работал переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана. В распоряжении подразделения как раз были мобильные газовые камеры.

В ходе расследования так и не были выяснены детали, и версии разнятся. Поэтому материалы Канады могли бы помочь расследовать это страшное преступление.

Оберлендер после войны сбежал за границу, а затем получил гражданство Канады. Правда, лишился его, когда власти узнали, что он служил в зондеркоманде СС.