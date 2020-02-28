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Россия не вступит в войну с Турцией

Однако граждане нашей страны останутся без любимых курортов и импортных продуктов

Россия не начнет воевать с Турцией, потому что вооруженный конфликт перейдет в столкновение с НАТО. В этом уверен военный эксперт Алексей Хлопотов. 

До крупномасштабного вооруженного столкновения не дойдет, но из-за интересов небольшой группы людей могут страдать обычные россияне. Граждане лишатся отдыха на любимых курортах, импортных овощей и фруктов, рассказал URA.RU военный эксперт. 

Ранее Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы разобраться в событиях в Сирии. Стороны обсудили прежние договоренности, касающиеся поведения в зоне конфликта. 

Как писало "Утро", Турция объявила Сирию "вражеской силой"

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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