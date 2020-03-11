Убийственный Ту-95МС опробовали в Таганроге
В Таганроге начали испытывать модернизированный Ту-95МС, который вскоре передадут экипажу дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
На самолет установили РЛС "Новелла-НВ" вместо "Обзор-МС", новую систему отображения информации "СОИ-021, а также модернизированный бортовой комплекс обороны "Метеор-НМ2".
Специально под ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек и установлены 8 наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101 или термоядерных Х-102. Модернизированные ракетоносцы вооружены крылатыми ракетами Х-55, разработанными в начале 80– годов.
Судя по всему, речь идет о модернизации до уровня Ту-95МСМ, которая предусматривает и замену двигателей на модификацию НК-12МВМ с винтами АВ-60Т. Первый такой самолет был готов в 2015 году. На данный момент у России свыше Ту-95МС, однако до уровня Ту-95МСМ можно модернизировать не все машины, а только Ту-95МС-16 с ракетной системой "Спрут".
Россия и США пошли по схожему пути, модернизируя свои стратегический бомбардировщики времен холодной войны. Правда американцы пошли несколько дальше и оборудовали В-52, например, цифровыми дисплеями. Зато свои аналоги российских Ту-22М – В1 Lancer Пентагон собирается отправить в утиль и оставить в конечном итоге лишь В-52 и новейшие стелсы В-21.
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