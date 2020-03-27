Немцы боятся удара российской авиации из-за ядерных бомб
США собираются модернизировать ядерные бомбы серии В61, которые находятся в Германии. Как пишет Deutsche Welle, жители коммуны Бюхель, где расположена база, всерьез опасаются, что могут пострадать от удара российской авиации или ракет.
Как заявила в интервью немецкой газете пенсионерка Эльке Коллер, она часто слышит рев двигателей истребителей, однако беспокоят ее больше американские атомные бомбы, которые хранятся на базе со времен холодной войны.
По оценкам экспертов, их от 15 до 20 штук, точное количество засекречено. В случае ядерной войны немецкие "Торнадо" должны сбросить В-61 на противника, предположительно – на Россию. Секретные коды, заряжающие бомбы, известны только американским военным, однако сделать черновую работу должны именно немцы.
DW считает, что сдерживающая функция ядерного оружия в Германии, вызывает большие вопросы. "Торнадо" – это устаревшие истребители-бомбардировщики. Вероятно, они будут уничтожены еще на взлете и абсолютно точно не смогут преодолеть российскую ПВО.
По мнению военного эксперта Тобиаса Линднера, бомбы в Германии абсолютно не влияют на ситуацию и, по сути, бесполезны. Тем не менее американцы в своем стратегическом отчете четко прописали, что эти бомбы "являются сдерживающим сигналом для любого потенциального противника". Ранее было объявлено, что бомбы модернизируют до уровня высокоточных В-61-12, в которых можно регулировать мощность заряда
Германия регулярно принимает участие в заседаниях Группы ядерного планирования, где собираются министры обороны стран НАТО. Однако, как считает эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, США совершенно не учитывают мнение Берлина в вопросах применения ядерного оружия.
Чтобы эффективно применять В-61-12, Германии, как минимум, нужны F-35, однако немцы отказались от этого самолета. Но, видимо, американцы все же не теряют надежды "пропихнуть" этот истребитель стране с самой мощной экономикой в Европе.
Депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью телеканалу телеканалу "360" заявил, что Германия до сих пор находится в состоянии оккупированной страны. Американцы этим пользуются и никуда бомбы не увозят. При этом в Берлине пытались отказаться от размещения солдат США и вооружений, однако в Вашингтоне заявили, что присутствие американских войск в Германии – это дружественный акт доверия и сотрудничества, так что ничего меняться не будет.
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