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F-35 отправит в утиль сразу три легендарных самолета

F-35 отправит в утиль сразу три легендарных самолета
Фото: flickr.com
Истребитель превращают в "универсального убийцу"

F-35 может отправить на заслуженный отдых сразу три самолета – истребитель F-16, штурмовик А-10 "Бородавочник" и палубный F/A-18. Кроме того, как пишет The National Interest, "тридцать пятый", наконец, заменит ветерана AV-8B Harrier, который до сих пор базируется на авианосцах.

Фомально вышеупомянутые самолеты устарели, а F-35 демонстрирует совершенно новые возможности, хоть и до сих пор модернизируется в процессе эксплуатации.

Вместе с тем, по мнению военных экспертов, использовать F-35 вместо штурмовика А-10 будет очень похоже на забивание гвоздей микроскопом. Детище Lockheed Martin обладает лучшим радаром и датчиками, но у него практически нет брони. На небольшой высоте самолет будет чрезвычайно уязвим, несмотря на его мощные средства РЭБ.

F-16 тоже еще рано списывать со счетов. Быстрый, хорошо вооруженный и экономичный самолет стал одним из самых массовых истребителей за всю историю. Конечно, в бою с самолетом пятого поколения он может пострадать, однако для конфликтов малой и средней интенсивности будет пригоден еще годы.

F/A-18 Super Hornet, действительно, могут вытеснить F-35C и F-35B с возможностью укороченного и вертикального взлета и аналогичной посадки. Но пока "шершни" составляют основу истребительной авиации на авианосцах.

F-35 до сих пор очень дорогая и капризная "игрушка", которую доделывают буквально на ходу. Тем не менее, все пилоты, который пересели в "тридцать пятый" из F-16 или даже F-15, даже не думают возвращаться обратно.

Александр ИЛЬИН

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