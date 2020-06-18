Раньше похожие закупали на Украине, но пришлось "перестроиться"

В США прокомментировали отказ России от украинских шлемов с целеуказанием SURA, которые используют летчики МиГ-29.

По мнению авторов журнала The National Interest, производство было непросто освоить в России, так как в московские планировщики специально "разбрасывали" производства для лучшего объединения советского народа. Но после 2014 года странам пришлось самостоятельно осваивать выпуск техники, вооружений, двигателей.

Российский шлем должен быть не хуже, так как он уже используется на Су-27СМ3, Су-30СМ и Су-35С. NI предполагает, что он проще и дешевле шлема пилота F-35, который стоит порядка $400 тыс. Соответственно, он не такой продвинутый, как изделие, недавно разработанное для пилотов Су-57. На визор этого шлема вообще передаются все показания приборов, а не только целеуказание.

По словам гендиректора ОКБ "Электроавтоматика" Анатолия Шукалова, поставка шлемов для МиГов на замену украинским начнется уже в будущем году, пока прорабатывается программное обеспечение, которое взаимодействует с системами самолета. Вероятно, шлемы поставят для пилотов МиГ-35, которые только готовятся к принятию на вооружение.

Ранее в США очень хорошо отозвались о истребителе МиГ-29СМТ, который почти не уступает МиГ-35.