Хотя в США всеми способами дают понять, что не дадут Анкаре истребитель

Турция продолжит производить детали для F-35 до 2022 года. Но в США даже не думают о том, чтобы уступить Анкаре с С-400 и продлевают запрет на поставки истребителей Эрдогану.

О том, что комплектующие для F-35 продолжат делать в Турции сообщало еще агентство Anadolu со ссылкой на представителя Пентагона в начале июля. Но таким образом в США лишь пытаются избавиться от дефицита комплектующих для истребителя, которые производит Анкара. Турецким компаниям дают возможность выполнить заказ, однако продавать Турции F-35 американцы по-прежнему не собираются.

Накануне Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил продлить запрет на передачу туркам истребителей. Об этом говорится в опубликованном во вторник проекте военного бюджета на 2021 год.

Ранее в Конгрессе США, чтобы разрешить тупиковую ситуацию, даже предложили перекупить у Турции С-400, а затем спокойно продать партнеру по НАТО F-35.

Однако турки достаточно красноречиво показали, что не собираются избавляться от С-400. Недалеко от Анкара военные в очередной раз опробовали систему на истребителях F-16 и F-4 Phantom, которые летали на разных высотах.

Бывший министр обороны Турции Яшар Якыш ранее заявил, что перепродажа комплекса США просто нелепа и подобный ход может вызвать недовольство в обществе.