Работает безотказно: эксперт рассказал о преимуществах АК-12

Работает безотказно: эксперт рассказал о преимуществах АК-12
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
Контракт на поставку оружия в армию в 2020 году выполнен досрочно

Более 35 тыс. единиц стрелкового оружия АК-12 поступили на вооружение российской армии в этом году. Знаменитые автоматы Калашникова оправдывают свое гордое имя и в этой модели. Модернизированный автомат востребован, поскольку сочетает в себе надежность и современность.

Главной особенностью автоматов Калашникова всегда считалась их безупречная работа в разных климатических условиях, отметил основатель онлайн-энциклопедии стрелкового оружия ХХ – ХХI веков Максим Попенкер. Россия сама расположена в разных зонах – от арктического до субтропического, – поэтому оружие в ее войсках должно безотказно выполнять боевые задачи и в пустыне, и в болотах, и в снегах, передает "Слово и дело".

Модернизированные АК-12, представленные корпорацией в 2016 году, не только соответствуют этим условиям, но и позволяют использовать современные прицельные комплексы и другие дополнительные приспособления. Это их основное преимущество, ради которого и проводилась модернизация, подчеркнул Попенкер.

Ранее военные эксперты сравнили АК-12 с американской винтовкой AR-15. Оказалось, что американское оружие "клинит" после нескольких выстрелов в жарком климате, тогда как российский автомат продолжает стрелять. При этом украинские оружейники утверждают, что "Калашников" ворует их идеи.

Фоторепортаж
Российские солдаты получили новые автоматы
Ак-12. Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Ак-12. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев АЕК-971. Фото: Vitaly V. Kuzmin
АЕК-971. Фото: Vitaly V. Kuzmin АЕК-971. Фото: Vitaly V. Kuzmin АЕК-973. Фото: Ольга Ратькова (ИТАР-ТАСС) АЕК-973. Фото: Ольга Ратькова (ИТАР-ТАСС)
Николай ВИКТОРОВ

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